«Съезд партии состоится 13 марта», — сказал Корниенко.
Подробности не сообщаются.
По данным агентства «Украинские новости» на съезде намерены рассмотреть вопрос изменений в системе управления партией, новую редакцию устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе. Кроме того, планируется обсудить доктрину партии. Съезд будет проведен с соблюдением карантинных ограничений.
Ранее сообщалось, что, по данным опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» обогнала в парламентском рейтинге президентскую партию «Слуга народа», но уступила в лидерстве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
При этом экс-президент Украины Петр Порошенко отстает от украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге потенциальных избирателей на 1%.