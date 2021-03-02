Партия президента Украины «Слуга народа» проведет съезд в субботу, 13 марта. Об этом 2 марта сообщил ее глава, первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина»

«Съезд партии состоится 13 марта», — сказал Корниенко.

Подробности не сообщаются.

По данным агентства «Украинские новости» на съезде намерены рассмотреть вопрос изменений в системе управления партией, новую редакцию устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе. Кроме того, планируется обсудить доктрину партии. Съезд будет проведен с соблюдением карантинных ограничений.

Унтерменш по-украински и пролог к войне. «Слуги народа» задумали дискриминационные законы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петра Порошенко «Европейская солидарность» обогнала в парламентском рейтинге президентскую партию «Слуга народа», но уступила в лидерстве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

При этом экс-президент Украины Петр Порошенко отстает от украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге потенциальных избирателей на 1%.