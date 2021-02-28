Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 февраля в своем Facebook призвал сторонников выйти на митинг и шествие в Ереване 1 марта

«Приглашаю всех 1 марта в 18:30 на площадь Республики , где состоится митинг и шествие», — написал Пашинян.

Сегодня премьер добавил, что целю митинга является защита демократического и конституционного строя в Армении. Он выразил надежду, что в митинге и шествии примут участие как можно больше людей из всех областей Армении.

«Ему крупно везло». Ищенко о важном обстоятельстве, которое не понимает Пашинян © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Армен Саркисян по предложению Пашиняна подписал указ об увольнении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Ранее Хачатрян поставил под сомнение слова Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе «ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%».

На следующий день главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Саркисян не стал увольнять главу главного штаба, после этого премьер снова подал ходатайство.