Президент Украины Владимир Зеленский продлил на месяц отстранение от исполнения обязанностей главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Соответствующее постановление опубликовано на сайте президента 26 февраля

Данное решение Владимир Зеленский принял после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу. Глава КСУ Тупицкий просит Разумкова о помощи © Facebook, КСУ

«В соответствии с частью третьей статьи 154 Уголовного процессуального кодекса Украины постановляю: отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц», — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявлял, что Тупицкий отстранен от должности исключительно на время проведения расследования.

Тупицкий подозревается на Украине в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель. После скандального решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы Тупицкого резко критиковали в Офисе президента.