Данное решение Владимир Зеленский принял после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу.
«В соответствии с частью третьей статьи 154 Уголовного процессуального кодекса Украины постановляю: отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц», — говорится в сообщении.
Ранее Зеленский заявлял, что Тупицкий отстранен от должности исключительно на время проведения расследования.
Тупицкий подозревается на Украине в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель. После скандального решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы Тупицкого резко критиковали в Офисе президента.