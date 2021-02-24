«Ситуация такова: макрофинансовая программа ЕС заканчивается в середине сентября. Чтобы не потерять ее второй транш, нам нужно уже летом достичь политического согласия с МВФ о возобновлении программы», — заявил собеседник издания.
По его словам, этот вопрос премьер Денис Шмыгаль обсуждал с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом во время Совета ассоциации 11 февраля.
Также собеседник добавил, что в случае соглашения с МВФ до сентября Украина может получить и деньги ЕС, и транш МВФ на сумму 700 млн долларов.
13 февраля миссия МВФ завершила работу на Украине без результата, что ставило под сомнение продолжение кредитования.