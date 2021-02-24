Кабинету министров Украины придется пойти на уступки Международному валютному фонду, чтобы возобновить сотрудничество с МВФ до середины 2021 года, иначе Киев потеряет второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму 600 млн евро, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источник в правительстве

«Ситуация такова: макрофинансовая программа ЕС заканчивается в середине сентября. Чтобы не потерять ее второй транш, нам нужно уже летом достичь политического согласия с МВФ о возобновлении программы», — заявил собеседник издания.

Есть ли жизнь на Украине без денег МВФ? © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo Денис Шмыгаль обсуждал с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом во время Совета ассоциации 11 февраля.

Также собеседник добавил, что в случае соглашения с МВФ до сентября Украина может получить и деньги ЕС, и транш МВФ на сумму 700 млн долларов.

13 февраля миссия МВФ завершила работу на Украине без результата, что ставило под сомнение продолжение кредитования.