Украинский журналист Остап Дроздов 23 февраля в эфире «4 канала» призвал власти усилить наказание за неуважение к родному языку среди жителей страны, особенно среди детей

Филолог объяснила, как в украинский язык проник «хмарочос» © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

Журналист считает необходимым внести изменения в закон о языковой политике, предусматривающие наказание за публичное неуважение украинского языка.

На днях 15-летняя школьница из Киева попала в базу данных «Миротворца» за критику украинского языка в видеохостинге TikTok. На видеозаписи она рассказала, что не любит украинский язык и поэтому отказывается на нем говорить. По словам подростка, в Киеве большая часть людей говорит на русском языке. Она призвала пользователей не критиковать ее позицию и заявила, что отказывается говорить с теми, кто говорит на украинском.