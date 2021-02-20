Всего за неделю картошка на Украине подорожала на 14%, сообщает tsn.ua 20 февраля

При этом по сравнению с февралем 2020 года цена на овощ повысилась на 29%.

Как уточняется, фермеры сейчас продают картофель оптовикам по 8-10 грн за кг (21-27 рублей).

«Цена выросла из-за снежных заносов на дорогах, которые вызвали перебои с поставками. Картофеля на прилавках стало меньше, а его стоимость продолжает повышаться», — сказано в публикации.

По оценкам экспертов, подорожание картошки остановится после улучшения погодных условий, однако о возвращении к более низким ценам речь не идет.

Своей нет, из России нельзя. На Украине — беда с картошкой © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк сообщалось, что высокая себестоимость выращивания и непредсказуемость цен на продукцию пугают украинских аграриев и препятствуют развитию профессионального картофелеводства.

Как рассказал заместитель директора Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Николай Фурдига, картофелеводством на Украине сейчас занимаются либо опытные производители, которые страхуют риски, либо те, кто выращивает картофель для переработки, в частности на чипсы.

Украина начала стремительно переходить на потребление российского картофеля, следует из данных Государственной таможенной службы Украины на конец 2020 года.

Импорт картофеля из России начал расти в 2019 году после прихода к власти Владимира Зеленского и его команды.

С января по октябрь, согласно данным таможни, на Украину завезли импортных клубней более чем на $55 млн. Для сравнения: в 2018-м годовой показатель импорта этой продукции был на уровне $ 3,13 млн, в 2015-м — $1,3 млн.

«Техническая» картошка. Гнилой привкус евроинтеграции © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Так, по подсчетам экспертов, украинский рынок картофеля составляет 5-6 млн тонн в год. При этом в 2020 году внутренний урожай прогнозировался на уровне 20 млн тонн.

Однако импорт это не останавливает, поскольку некоторые страны предлагают картофель существенно дешевле украинского.

По данным таможни, картофель из России активно начали завозить только с октября прошлого года. В октябре доля российской картошки была в импорте на уровне 3,7%, в декабре она достигла почти 20%.