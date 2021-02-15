Высокая себестоимость выращивания и непредсказуемость цен на продукцию пугают украинских аграриев и препятствуют развитию профессионального картофелеводства, сказал заместитель директора Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук (НААН) Украины Николай Фурдига. Его слова приводит украинский портал «Эксперт» 15 февраля

«Себестоимость выращивания 1 га картофеля у аграриев составляет от 150 до 200 тыс. грн», — отметил ученый.

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По его словам, картофелеводством на Украине сейчас занимаются либо опытные производители, которые страхуют риски, либо те, кто выращивает картофель для переработки, в частности на чипсы.

Киев начал стремительно переходить на потребление российского картофеля, следует из данных Государственной таможенной службы Украины на конец 2020 года.

Своей нет, из России нельзя. На Украине — беда с картошкой © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и его команды.

С января по октябрь, согласно данным таможни, на Украину завезли импортных клубней более чем на $55 млн. Для сравнения: в 2018-м годовой показатель импорта этой продукции был на уровне $ 3,13 млн, в 2015-м — $1, 3 млн.

Таким образом, после госпереворота 2014 года импорт вырос в десятки раз. Это происходит несмотря на то, что Украина сама выращивает картофель в объемах, которые в несколько раз больше, чем украинцы способны потребить.

Так, по подсчетам экспертов, украинский рынок картофеля составляет 5-6 млн тонн в год. При этом в 2020 году внутренний урожай прогнозировался на уровне 20 млн тонн.

Однако импорт это не останавливает, поскольку некоторые страны предлагают картофель существенно дешевле украинского.

По данным таможни, картофель из России активно начали завозить только с октября прошлого года. В октябре доля российской картошки была в импорте на уровне 3,7%, в декабре она достигла почти 20%.