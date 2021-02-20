Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны Украины Андреем Тараном укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Об этом 20 февраля сообщает «Интерфакс»

Золотарев: Украина — лишь геополитический инструмент для США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Он подтвердил приверженность США наращиванию потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии и поблагодарил министра Тарана за вклад Украины в международную безопасность», — говорится в материале Пентагона.

Тем не менее, Остин указал на необходимость проведения реформ в оборонном секторе Украины.

В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил его в готовности Вашингтона поставлять Киеву летальное оружие на фоне войны в Донбассе. Также американский представитель подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена усилить экономическую и военную поддержку Украины.

При этом на днях руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру в который раз подчеркнул, что Украина для США является всего лишь геополитическим инструментом для выяснений отношений с РФ.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей объявили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой, но безуспешно. В настоящий момент украинское правительство не контролирует такие города, как Донецк, Луганск, Горловка, Макеевка, Краснодон и другие. Украина обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Москва отвергает подобные обвинения.