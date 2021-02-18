Политический кризис в Белоруссии не угрожает экономическому взаимодействию Москвы и Минска. Более того, он его стимулирует. Об этом рассказал глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру

Иван Лизан: Минск до сих пор не привык, что Москва научилась считать деньги © Facebook, Иван Лизан

Лизан подчеркнул, что если Минск не хочет стать импортозамещаемым, то ему нужно быть в авангарде интеграции, а не продолжать эксперименты с политической и экономической многовекторностью, особенно если они изначально были обречены на провал.

Единственно возможный способ сохранить интеграцию состоит в том, чтобы договориться, разделить рынки и торговать друг с другом, наращивая объёмы взаимной торговли товарами высокого передела, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.