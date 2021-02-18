«Экономическому сотрудничеству он не угрожает, наоборот, стимулирует. Но сотрудничество идёт на низовом уровне — им занимается бизнес. Государство, наоборот, пытается заниматься экономической многовекторностью», — считает эксперт.
Лизан подчеркнул, что если Минск не хочет стать импортозамещаемым, то ему нужно быть в авангарде интеграции, а не продолжать эксперименты с политической и экономической многовекторностью, особенно если они изначально были обречены на провал.
Единственно возможный способ сохранить интеграцию состоит в том, чтобы договориться, разделить рынки и торговать друг с другом, наращивая объёмы взаимной торговли товарами высокого передела, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.