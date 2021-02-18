Смысл этой игры заключался в том, что Лукашенко пугал Запад интеграцией с Россией, а Россию он пугал уходом на Запад.
«Эта игра была понятна и прозрачна и России, и Западу. Когда Лукашенко решил очередной раз попугать Россию, он выяснил, что Западу он не нужен, и Запад устроил у него государственный переворот», — указал Ищенко.
Белоруссия — это цельная система, которая была создана в экономическом и политическом плане, чтобы обеспечивать неограниченную власть Лукашенко, но эта система перестала работать, ее надо менять, или она сломается, считает политолог.
Уже понятно, что белорусский народ ее сломает, не в этом году, так в следующем, не в следующем, так через год, но сломает, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.