Белоруссия как система не может существовать лет десять, ее адаптация к современному миру не произошла, и ей нужны перемены. Но Александр Лукашенко меняться не захотел и решил сыграть в простую и доступную всем игру под названием многовекторность. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко o главном​​​​: Способен ли Лукашенко решить политический кризис в стране? © скриншот видео Украина.ру

«Эта игра была понятна и прозрачна и России, и Западу. Когда Лукашенко решил очередной раз попугать Россию, он выяснил, что Западу он не нужен, и Запад устроил у него государственный переворот», — указал Ищенко.

Белоруссия — это цельная система, которая была создана в экономическом и политическом плане, чтобы обеспечивать неограниченную власть Лукашенко, но эта система перестала работать, ее надо менять, или она сломается, считает политолог.

Уже понятно, что белорусский народ ее сломает, не в этом году, так в следующем, не в следующем, так через год, но сломает, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.