На предполагаемого злоумышленника в Национальную полицию области пожаловались его соседи, которые заподозрили земляка в том, что он отлавливает собак.
«Во время осмотра в домовладении 27-летнего мужчины правоохранители обнаружили доказательства издевательств над животными. В хозяйственном помещении находились тушка убитой собаки, а также останки еще двух псов. Изъяты орудия совершения правонарушения», — говорится в сообщении.
Подозреваемый заманивал в свой двор, как ему казалось, бродячих животных. По данным правоохранителей, таким образом охотился он уже давно.
«Мужчина проживал сам. В отношении животных, утверждать окончательно, что там были еще и коты, я не могу, но пока мы имеем доказательства того, что это были собаки», — рассказала представитель ведомства Алла Ващенко.
На данный момент действия злоумышленника проходят по статье «жестокое обращение с животными», расследование продолжается, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.