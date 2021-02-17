Полицейские Житомирской области обнаружили во владениях одного из местных жителей тушу одного убитого пса и останки еще двух собак. По предварительным данным, подозреваемый убивал животных для употребления в пищу. Об этом сообщил УНИАН 17 февраля

На Украине охотники используют живых енотов как «тренажеры» для собак © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Во время осмотра в домовладении 27-летнего мужчины правоохранители обнаружили доказательства издевательств над животными. В хозяйственном помещении находились тушка убитой собаки, а также останки еще двух псов. Изъяты орудия совершения правонарушения», — говорится в сообщении.

Подозреваемый заманивал в свой двор, как ему казалось, бродячих животных. По данным правоохранителей, таким образом охотился он уже давно.

«Мужчина проживал сам. В отношении животных, утверждать окончательно, что там были еще и коты, я не могу, но пока мы имеем доказательства того, что это были собаки», — рассказала представитель ведомства Алла Ващенко.

На данный момент действия злоумышленника проходят по статье «жестокое обращение с животными», расследование продолжается, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.