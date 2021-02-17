По словам премьера Дениса Шмыгаля, будет четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения. В частности, будут введены «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная» карантинные зоны.
«Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации… Решение вступит в силу на следующей неделе», — заявил он.
Ранее сообщалось, что карантин планируют продлить до 30 апреля. «Красная зона» будет вводиться, если рост числа госпитализированных за семь дней увеличится на более 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с подведенным кислородом. Такие ограничения будут вводиться в случае быстрого роста нагрузки на медицинскую систему с угрозой коллапса.
Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают успеть стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.