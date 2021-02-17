Кабинет министров Украины принял решение вернуться к адаптивному карантину со следующей недели и ввести карантинные зоны. Заседание правительства 17 февраля транслировал канал Кабмина в YouTube

По словам премьера Дениса Шмыгаля, будет четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения. В частности, будут введены «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная» карантинные зоны.

«Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации… Решение вступит в силу на следующей неделе», — заявил он.

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Ситуация с коронавирусом на Украине остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране до сих пор не началась. Власти рассчитывают успеть стартовать во второй половине февраля с вакцинами компаний AstraZeneca и Novavax.