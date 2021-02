Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, которых в среднем хватит на четырех рабочих дня, побили очередной антирекорд за всю независимость страны. Об этом 16 февраля свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики, передают «Украинские новости»

В частности, за неделю угля стало меньше на 14,17%, или на 71,6 тыс. тонн.

Также отмечается, что на Углегорской, Добротворской, Кураховской и Лажидинской ТЭС запасов угля хватает на один день работы. На Приднепровской, Бурштынской и Змеевской ТЭС запасов — на два дня работы, на Запорожской — на три дня, Славянской — четыре, Трипольской — шесть, Криворожской — восемь и Луганской — 15 дней работы. Авария на крупнейшей ТЭС Украины. Что произошло в Энергодаре © скриншот видео Gone With The Wind

«Указанных запасов угля в 2,4 раза меньше, чем утверждено нормами гарантированных запасов, в соответствии с порядком формирования топливного баланса объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины (по состоянию на 15 февраля на складах ТЭС и ТЭЦ должно находиться 1043 тыс. тонн угля)», — говорится в сообщении.

На складах ТЭС запасы угля антрацитовых марок сократились на 16%, или на 23,1 тыс. тонн, до 121,2 тыс. тонн (на 31,7% ниже необходимых запасов), также запасы газовой группы сократились на 20%, или на 47,9 тыс. тонн, до 192,2 тыс. тонн (в 3,9 раза меньше необходимых).

Ранее сообщалось, что в январе запасы угля на украинских теплоэлектростанциях упали до исторического минимума и составили 455 тысяч тонн. Также сообщалось, что Запорожская ТЭС дала сбой второй раз за неделю.