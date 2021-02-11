Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обгоняет в рейтинге «Оппозиционную платформу - За жизнь» (ОПЗЖ). Соответствующие данные приведены в опросе Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованном 11 февраля

Опрос проводился 5-7 февраля, после решения СНБО о закрытии телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина».

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале февраля (но после решения о закрытии каналов).

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При этом по сравнению с опросом 22 января у «Евросолидарности» прибавилось 2,8% голосов тех, кто определился. У ОПЗЖ рейтинг снизился на 3,9%, а у СН вырос на 4,3%.

Далее идут «Сила и честь» (соответственно 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Немного не хватило для преодоления проходного барьера «Партии Шария» (2,6% и 3,9%), «Голосу» (2,5% и 3,7%) и «Украинской стратегии Гройсмана» (2,1% и 3,2%).

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера. Случайным образом было выбрано и опрошено 2005 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки в пределах 2,4%.