«В этом году совместно с Министерством здравоохранения мы предложим систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи. По меньшей мере 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в особых ситуациях», — сказал Аваков.
По его словам, в 2021 году МВД планирует получить еще 28 вертолетов, которые будут использоваться для этих целей.
Также Аваков рассказал, что продолжается активное сотрудничество МВД с Францией по усилению морской безопасности и охране государственной границы Украины.
Он отметил, что Национальная полиция Украины получила первые два современных вертолета Н-145. Два вертолета Н-125 получила также Государственная пограничная служба Украины, 10 — Госслужба по ЧС и Национальная гвардия (все они входят в состав Министерства внутренних дел). Продолжается подготовка пилотов и техников.
Ранее сообщалось, что Аваков раздал 3 тысячи наградных пистолетов за шесть лет своей работы на должности.