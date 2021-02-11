Министерство внутренних дел Украины в текущем году сосредоточится на развитии санавиации, осовременивании гидрометеорологической службы и продвижении масштабных проектов по безопасности при поддержке западных партнеров. Об этом во время брифинга 11 февраля заявил глава МВД Арсен Аваков, трансляция велась в Facebook

«В этом году совместно с Министерством здравоохранения мы предложим систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии с привлечением авиации МВД. Это существенно повысит уровень оказания экстренной медицинской помощи. По меньшей мере 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в особых ситуациях», — сказал Аваков.

По его словам, в 2021 году МВД планирует получить еще 28 вертолетов, которые будут использоваться для этих целей.

Назван украинский регион с самой неэффективной полицией © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что Национальная полиция Украины получила первые два современных вертолета Н-145. Два вертолета Н-125 получила также Государственная пограничная служба Украины, 10 — Госслужба по ЧС и Национальная гвардия (все они входят в состав Министерства внутренних дел). Продолжается подготовка пилотов и техников.

Ранее сообщалось, что Аваков раздал 3 тысячи наградных пистолетов за шесть лет своей работы на должности.