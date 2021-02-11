Соединенные Штаты заинтересованы в продолжающемся конфликте в Донбассе, так как он позволяет оказывать давление на Россию, считает политтехнолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, «нормандский формат» не зря создавался представителями европейских стран, так как именно европейцы заинтересованы в том, чтобы он был разрешен.

«А США, наоборот, заинтересованы в том, чтобы там продолжался такой тлеющий конфликт, не разрешался, чтобы Минские соглашения не реализовывались, потому что это позволяет давить на Россию, обвинять ее. Это как раз разные тактики», — сказал эксперт.

Марат Баширов: Для американцев Зеленский – разменная монета © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но на самом деле, когда он говорит про США в «нормандском формате», он имеет в виду разрешение этой ситуации военным путем, то есть он надеется привлечь американских военных и НАТО. Но ведь это прямое столкновение будет с Россией, совершенно очевидно и понятно», — добавил политтехнолог.

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