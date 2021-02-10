Правительство Чили заключило соглашение с Институтом Гамалеи о поставке в страну российской вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Чили Энрике Парис, передает радиостанция ADN

«Мы пришли к договоренности о получении в будущем доз вакцины "Спутник V"», — сообщил Парис в комментарии журналистам.

А Зеленский против. Мир признал «Спутник V» научным прорывом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Согласно источникам в правительстве Чили, планируется, что российская вакцина прибудет в страну в апреле.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакцина уже зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.