«Мы пришли к договоренности о получении в будущем доз вакцины "Спутник V"», — сообщил Парис в комментарии журналистам.
Российская сторона готова передать данные о безопасности вакцины Европейскому агентству, которое сертифицирует новые лекарственные препараты. Сначала вакцина должна будет получить одобрение Института общественного здравоохранения Чили.
Согласно источникам в правительстве Чили, планируется, что российская вакцина прибудет в страну в апреле.
Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Вакцина уже зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.