Если бы выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, то первое место заняла бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, следует из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС)

Отрыв ОПЗЖ от президентской «Слуги народа» составил 5,9% — партия власти, набравшая на выборах 2019 года более 70% голосов, теперь может рассчитывать на поддержку всего 18,2% украинцев.

Крушение «слуг». Почему обвалились рейтинги партии Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петра Порошенко (15,6%), следом идет «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (10,3%).

КМИС также сообщает, что преодолеет пятипроцентный барьер и партия «Сила и честь» экс-кандидата в президенты Игоря Смешко (6,4%).

Все остальные партии наберут менее 5% голосов избирателей и не пройдут в украинский парламент, говорится в итогах исследования.

При этом результат «Радикальной партии Олега Ляшко» — 4,6% — позволяет этой политсиле надеяться при определенных условиях побороться за прохождение в Раду.