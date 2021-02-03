Отрыв ОПЗЖ от президентской «Слуги народа» составил 5,9% — партия власти, набравшая на выборах 2019 года более 70% голосов, теперь может рассчитывать на поддержку всего 18,2% украинцев.
На третьем месте партия пятого президента Украины Петра Порошенко (15,6%), следом идет «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (10,3%).
КМИС также сообщает, что преодолеет пятипроцентный барьер и партия «Сила и честь» экс-кандидата в президенты Игоря Смешко (6,4%).
Все остальные партии наберут менее 5% голосов избирателей и не пройдут в украинский парламент, говорится в итогах исследования.
При этом результат «Радикальной партии Олега Ляшко» — 4,6% — позволяет этой политсиле надеяться при определенных условиях побороться за прохождение в Раду.