Санкции коснулись молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA.
Украина обвиняет их в нарушении действующего законодательства и ввела санкции «за осуществление полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины».
«Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции, как приостановление выполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов», — говорится в сообщении.
Указывается, что санкции будут действовать «до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова».
По данным СМИ, именно этими компаниями летали в РФ депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак. Последний является владельцем трех телеканалов, против которых накануне были введены санкции, запрещающие их трансляцию.
Ранее Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие почетного консульства государства на территории Крыма. Кроме того, в так называемой автономной прокуратуре республики Крым заявляли об аресте самолетов, летавших на территорию полуострова.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования.