Возобновление импорта электроэнергии из России связано с недостатком мощностей на Украине, контракт на поставку может продлится до конца года, сказал первый вице-президент общественного объединения «Опора России» Павел Сигал. Его слова приводит РИА Новости 1 февраля

Украина в этот день возобновила импорт электроэнергии из России, соответствующие данные были обнародованы на сайте госкомпании «Укрэнерго».

«Украина на данный момент не обладает необходимыми мощностями, чтобы обеспечивать собственные потребности. Разыгравшийся в 2020 году кризис показал, как важно уметь вести переговоры, несмотря на политические разногласия, поэтому страны пришли к консенсусу», — сказал Сигал.

Он отметил, что контракт может продлится до конца года, Украина будет импортировать из России 200 мегаватт в час, при этом подписание долгосрочных соглашений затруднено из-за санкционных ограничений.

«Несмотря на имеющиеся разногласия, страны связывают долгие культурные и экономические отношения, долгие годы существовавшая инфраструктура, которая позволяла бесперебойно производить поставки энергоносителей. И даже при смене геополитического курса, руководство страны понимает ведущую и первостепенную роль России, как лидера на энергетическом рынке стран СНГ», — подчеркнул он.

Авантюра в интересах олигархов. Почему на Украине растут цены на электричество? © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко ранее говорил, что выступает за «разумные ограничения» импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Витренко также заявил, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой и отсоединяться от РФ и Белоруссии.