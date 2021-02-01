Украина в этот день возобновила импорт электроэнергии из России, соответствующие данные были обнародованы на сайте госкомпании «Укрэнерго».
«Украина на данный момент не обладает необходимыми мощностями, чтобы обеспечивать собственные потребности. Разыгравшийся в 2020 году кризис показал, как важно уметь вести переговоры, несмотря на политические разногласия, поэтому страны пришли к консенсусу», — сказал Сигал.
Он отметил, что контракт может продлится до конца года, Украина будет импортировать из России 200 мегаватт в час, при этом подписание долгосрочных соглашений затруднено из-за санкционных ограничений.
«Несмотря на имеющиеся разногласия, страны связывают долгие культурные и экономические отношения, долгие годы существовавшая инфраструктура, которая позволяла бесперебойно производить поставки энергоносителей. И даже при смене геополитического курса, руководство страны понимает ведущую и первостепенную роль России, как лидера на энергетическом рынке стран СНГ», — подчеркнул он.
Украина в апреле прошлого года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии «из-за коронавируса», однако была вынуждена его восстановить 3 января 2021 года.
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко ранее говорил, что выступает за «разумные ограничения» импорта электроэнергии из России и Белоруссии.
Витренко также заявил, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой и отсоединяться от РФ и Белоруссии.