«Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час», — отмечается в инфографике.
В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.
С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию.
Также после того как на Украине с 1 января прекратил действовать запрет на поставки из Белоруссии, украинские предприятия возобновили импорт с 3 января.