Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составила 200 МВт/час. Соответствующая инфографика была опубликована 1 февраля на сайте «Укрэнерго»

«Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час», — отмечается в инфографике.

Авантюра в интересах олигархов. Почему на Украине растут цены на электричество? © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.

С 1 января 2021 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию.

Также после того как на Украине с 1 января прекратил действовать запрет на поставки из Белоруссии, украинские предприятия возобновили импорт с 3 января.