Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады свой законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству», который был зарегистрирован под №4288. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента в среду, 27 января

Последний этап прохождения документа — 27 января — значит, что проект отозван. Таким образом, закон, который давал президенту возможность распустить Конституционный суд, снят с рассмотрения парламента.

Референдум на Украине: что собирается легализовать Зеленский? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в украинском законодательстве нет четкого толкования того, чем должен заниматься Конституционный суд Украины, и это — одна из основных причин кризиса, связанного с КСУ.

25 декабря 2020 года Зеленский сказал, что Конституционный суд — это «государственно-частное партнерство», состоящее из «детей Януковича», «племянников Порошенко» и «родственников Тимошенко».