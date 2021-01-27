Последний этап прохождения документа — 27 января — значит, что проект отозван. Таким образом, закон, который давал президенту возможность распустить Конституционный суд, снят с рассмотрения парламента.
Напомним, 27 октября 2019 года Конституционный суд Украины (КСУ) отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в украинском законодательстве нет четкого толкования того, чем должен заниматься Конституционный суд Украины, и это — одна из основных причин кризиса, связанного с КСУ.
25 декабря 2020 года Зеленский сказал, что Конституционный суд — это «государственно-частное партнерство», состоящее из «детей Януковича», «племянников Порошенко» и «родственников Тимошенко».