Немецкая компания Bilfinger, которая первой из фирм ФРГ вышла из проекта «Северный поток – 2», почти полностью выполнила свои обязательства по этому проекту год назад

Политическое значение «Северного потока — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Контракт на сумму 15 млн евро был подписан в 2017 году.

По информации немецкой газеты Bild, компания оставила проект в конце декабря из-за риска американских санкций.

Однако, как сообщило Польское радио, в 2020 году компания практически выполнила свою задачу, обеспечив «Северный поток – 2» всем необходимым.

Судьба «Северного потока – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.