Она отвечала за поставку систем автоматизации, а также оборудования для управления и контроля газопровода.
Контракт на сумму 15 млн евро был подписан в 2017 году.
По информации немецкой газеты Bild, компания оставила проект в конце декабря из-за риска американских санкций.
Однако, как сообщило Польское радио, в 2020 году компания практически выполнила свою задачу, обеспечив «Северный поток – 2» всем необходимым.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.