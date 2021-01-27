Обыски на Закарпатье перечеркнули цивилизованные отношения между Венгрией и Украиной - Сийярто
Обыски на Закарпатье перечеркнули цивилизованные отношения между Венгрией и Украиной - Сийярто
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
«Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы «патріоті Украині». Авторы, очевидно, за пределами Украины — иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить», — написал Кулеба.

По его словам, правоохранители уже начали разбирательства по данному факту.

В обнародованном Кулебой письме говорится, что в случае приезда главы МИД Венгрии Петера Сийярто на Украину авторы угроз перейдут к крайне жестким действиям.

«Если министр приедет в Украину, готовьтесь к большой крови», — указано в письме.

Свои действия неизвестные обосновали тем, что «устали смотреть, как Угорщина пытается отобрать их земли».

В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины провела обыски у функционеров одного из благотворительных фондов Закарпатья, где обнаружила печатные материалы о создании этнической автономии в регионе. После этого министр иностранных дел Венгрии заявил, что на Украине проводится запугивание венгерской общины и его правительство выразило протест МИД Украины. В том же месяце в Закарпатской области во время принятия присяги депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины по инициативе председателя исполнили национальный гимн Венгрии. Вскоре выяснилось, что его поют на протяжении 25 лет — сначала украинский, потом венгерский.

Кулеба договорился с Сийярто о переговорах в Киеве на фоне жесткого кризиса в отношениях. Приезд венгерского министра в Украину ожидается в конце января.