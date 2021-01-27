Перед визитом на Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто венгерское посольство получило письмо с угрозами. Об этом 26 января заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter

Обыски на Закарпатье перечеркнули цивилизованные отношения между Венгрией и Украиной - Сийярто © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По его словам, правоохранители уже начали разбирательства по данному факту.

В обнародованном Кулебой письме говорится, что в случае приезда главы МИД Венгрии Петера Сийярто на Украину авторы угроз перейдут к крайне жестким действиям.

«Если министр приедет в Украину, готовьтесь к большой крови», — указано в письме.

Свои действия неизвестные обосновали тем, что «устали смотреть, как Угорщина пытается отобрать их земли».

Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози «патріоті Украині» (мова оригіналу) 🤦🏻‍♂️



Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові «Україна» не пояснити. pic.twitter.com/h6TAvd9rk4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины провела обыски у функционеров одного из благотворительных фондов Закарпатья, где обнаружила печатные материалы о создании этнической автономии в регионе. После этого министр иностранных дел Венгрии заявил, что на Украине проводится запугивание венгерской общины и его правительство выразило протест МИД Украины. В том же месяце в Закарпатской области во время принятия присяги депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины по инициативе председателя исполнили национальный гимн Венгрии. Вскоре выяснилось, что его поют на протяжении 25 лет — сначала украинский, потом венгерский.

Кулеба договорился с Сийярто о переговорах в Киеве на фоне жесткого кризиса в отношениях. Приезд венгерского министра в Украину ожидается в конце января.