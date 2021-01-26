Посол США в Косово Филип Коснетт выступил резко против идеи референдума об объединении самопровозглашенной республики с Албанией, заявив, что американские военные «гибли не ради Великой Албании на Балканах»

Экс-премьер и бывший полевой командир «Освободительной армии Косово» (ОАК) Рамуш Харадинай, глава партии «Альянс за будущее Косово», в январе заявил, что намерен добиваться проведения референдума об объединении с Албанией, если не будет прогресса в интеграции самопровозглашенной республики в ЕС.

«Американские военные боролись, а некоторые и погибали, не ради создания Великой Сербии или Великой Албании на Балканах. Косово получает пользу от того, что многонационально, многоконфессионально, и разговоры о Великой Албании или Великой Сербии на Балканах были бы сдачей позиций и провалом, а не ответом на проблемы стран и региона», — цитирует посла США приштинская Gazeta Express.

Суд над президентом Косово: предупреждение для военных преступников Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Евросоюз, наделенный решением Генассамблеи ООН мандатом посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, не отреагировал должным образом на это заявление.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.