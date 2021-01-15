Замглавы Министерства внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков якобы сообщил о планах властей создать для демонстрантов специализированные концлагеря. Соответствующую запись разговора опубликовало 14 января объединение BYPOL, занимающееся помощью силовикам, уволившимся в поддержку протестующих

Россия-Белоруссия: что мешает создать реальное Союзное государство © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Если верить пленке, то из разговора чиновника с подчиненными следует, что руководство белорусских силовиков обсуждало на совещании с президентом Александром Лукашенко возможность создания в стране спецлагерей, куда будут попадать особо активные демонстранты.

«Сказано разработать, сделать лагерь. Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру», — сказал голос, который якобы принадлежит Карпенкову.

Далее поясняется, что туда будут направлены те демонстранты, кто уже несколько раз попадал в специализированную базу данных о протестующих.

Также в ходе разговора подтверждаются сведения белорусских правозащитников, что погибший в первые дни кризиса в стране Александр Тарайковский был убит ОМОНом выстрелом в грудь из травматического пистолета.

«Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», — говорится в записи.

Ранее, в декабре, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель оправдал гибель протестующих на акциях тем, что они «нагло стояли» перед ОМОНом. Он заявил, что власти республики проигрывают информационную войну в Польше, призвал готовиться к «горячей войне» с Западом.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.