Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 января в эфире телеканала «1+1» оценил возможность получения транша МВФ в связи с тарифным кризисом в стране

Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль

«Это решение фактически не влияет на способность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование», — сказал премьер.

Ранее в МВФ выразили обеспокоенность планами «в ручном режиме снизить цены на газ».

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля, тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривен (7,14 рубля).

С конца прошлой недели люди начали выходить на протесты в Львове, Одессе, Хусте, Кропивницком, а также Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках, Мелитополе, Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. По данным Кабмина, газ будут по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона. Однако даже после заявления президента люди продолжают митинги, в частности, в Ужгороде.