Несколько десятков человек 15 января принимают участие в митинге против повышения цен на услуги ЖКХ на площади Независимости в Киеве, передает корреспондент РИА Новости

«Они требуют, чтобы власти до 1 февраля отменили повышение тарифов на газ и электроэнергию, а также на законодательном уровне ввести запрет на повышение тарифов. Кроме того, они требуют, чтобы власти передали газотранспортные и газораспределительные сети, которые находятся в пользовании частных акционерных компаний, в собственность общин», — говорится в сообщении.

Шмыгаль потребовал от СБУ «разобраться» с тарифным майданом © Кабинет министров Украины

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рублей). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля, тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривен (7,14 рублей).

С конца прошлой недели люди начали выходить на протесты в разных городах Украины. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.

Во вторник, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. По данным Кабмина, газ будут по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона. Однако даже после заявления президента люди продолжают митинги.