Стоимость газа в феврале будет выше на 70% по сравнению с февралем прошлого года. Об этом 13 января в студии телеканала NewsOne рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский

По его словам, для населения цены с февраля 2021 года будут на 70% выше, чем в феврале 2020 года.

«То есть год назад цены на газ были 5,74 грн (около 15 рублей) (с НДС и доставкой), а сейчас 9,5 грн (около 24 рублей). Еще и тарифы на распределение и доставку выросли в 2,5 раза — если год назад это приблизительно было 1 грн за кубометр, то сегодня это 2,5 грн. То есть, ни о каком снижении цен на газ речь не идет», — утверждает Скаршевский.

Тарифные протесты в Украине: когда терпеть дальше нельзя © politrada.net.ua

Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рублей). В среднем по стране повышение составило 30%.

Начиная с 1 июля, тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривен (7,14 рублей).

С конца прошлой недели люди начали выходить на протесты в Львове, Одессе, Хусте, Кропивницком, а также Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках, Мелитополе, Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. По данным Кабмина, газ будут по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона. Однако даже после заявления президента люди продолжают митинги, в частности, в Ужгороде.