Отмечается, что люди намерены провести встречу с председателем ОГА. Пока к митингующим никто не вышел. Также их не впустили в помещение Закарпатской ОГА.
«По словам местных жителей, цены в платежках за газ просто заоблачные и оплатить их невозможно. Люди уверяют, что будут выходить на акции протеста до тех пор, пока цены на газ не уменьшатся», — говорится в сообщении.
Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рублей). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля, тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривен (7,14 рублей).
С конца прошлой недели люди начали выходить на протесты в Львове, Одессе, Хусте, Кропивницком, а также Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках, Мелитополе, Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. По данным Кабмина, газ будут по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.