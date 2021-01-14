Более сотни жителей западного украинского города Ужгород вышли на акцию протеста против повышения тарифов на газ и его транспортировку даже после распоряжения президента Украины Владимира Зеленского отменить норму повышения цен. Об этом 14 января сообщает «112 Украина»

Отмечается, что люди намерены провести встречу с председателем ОГА. Пока к митингующим никто не вышел. Также их не впустили в помещение Закарпатской ОГА.

«По словам местных жителей, цены в платежках за газ просто заоблачные и оплатить их невозможно. Люди уверяют, что будут выходить на акции протеста до тех пор, пока цены на газ не уменьшатся», — говорится в сообщении.

Тарифные протесты в Украине: когда терпеть дальше нельзя © politrada.net.ua

С конца прошлой недели люди начали выходить на протесты в Львове, Одессе, Хусте, Кропивницком, а также Ивано-Франковске, Полтаве, Прилуках, Мелитополе, Херсоне и Виннице. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. По данным Кабмина, газ будут по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.