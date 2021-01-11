«12 января президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая прибудет на Украину с официальным визитом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов. Визит в Киев станет для Санду первым зарубежным визитом на посту главы государства.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел с Санду встречу. Он выразил надежду, что Украина и Молдавия будут совместно работать над проектами по восстановлению территориальной целостности обеих стран, в частности по крымскому вопросу.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. При этом в 2014 году подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ, а президент страны Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.