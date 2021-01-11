Президент Молдавии Майя Санду посетит Киев с официальным визитом во вторник, 12 января, чтобы подписать определенные документы. Об этом 11 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

«12 января президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая прибудет на Украину с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Тулянцев: Инаугурация Санду — это пиршество чиновников, а не народа Молдавии © Sputnik / Miroslav Rotar

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел с Санду встречу. Он выразил надежду, что Украина и Молдавия будут совместно работать над проектами по восстановлению территориальной целостности обеих стран, в частности по крымскому вопросу.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. При этом в 2014 году подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ, а президент страны Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма закрыт окончательно.