«Те же страны, которые заинтересованы в реализации этого проекта, европейские страны и компании — они поддерживают проект. И я уверен, что с учетом этой поддержки он будет реализован», — убежден он.
В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января.
Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето действующего президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против «Северного потока-2». Документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.