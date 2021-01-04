Учитывая поддержку европейских стран и компаний, проект «Северный поток-2» будет реализован. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу РБК 4 января

«Северный поток – 2» в 2020 году: несмотря ни на что, проект достраивают © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo убежден он.

В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG уложил один из двух недостроенных участков газопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января.

Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето действующего президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против «Северного потока-2». Документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.