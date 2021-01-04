Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в своем Twitter-аккаунте 3 января

Помпео назвал Россию врагом США © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

По словам госсекретаря, это было ответом на «дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе».

Russia, Russia, Russia… let's talk Russia, cut through the noise. No Administration has been as tough on Russia as we have. Period. Full stop. Look at the facts. #LeadingFromTheFront pic.twitter.com/bUIyHt2IWm — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

«Никаких глупых кнопок "перезагрузки". Реализм», — добавил он, прикрепив к записи фотографию, на которой его предшественница на этом посту в администрации Барака Обамы Хиллари Клинтон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нажимают на знаменитую красную кнопку «перезагрузки».

The @realDonaldTrump Administration pushed back hard on Russian aggression by supporting friends, not coddling Moscow. No silly "reset" buttons. #Realism pic.twitter.com/08Qg2eEb7e — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

По мнению Помпео, США должны вести себя в отношениях к Россией так же, как и с Китаем — «не доверяй и проверяй».

U.S. has to approach Russia the same way we approach Communist China: distrust and verify. pic.twitter.com/dwKRRZnriW — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти США, по их мнению, ввели так много санкций в отношении РФ, что у них практически не осталось целей для введения дополнительных рестрикций.

Санкции против РФ начала вводить администрация Обамы в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые, по мнению Запада, имели отношение к событиям в регионе. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики.

В конце октября 2020 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва не теряет надежды, что после президентских выборов в США осознают, что антироссийская политика вредит им самим. Вместе с тем дипломат подчеркнула, что Россия реалистично оценивает перспективу двустороннего взаимодействия в нынешних условиях и не завышает планку ожиданий.