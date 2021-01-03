«Хочу поделиться с вами уникальной импровизацией! Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль и, не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли. Удивительно, как Гарик чувствует музыку», — написал Галкин.
Пользователи в сети похвалили ребенка и поздравили семью Галкина с праздниками.
«Кайф, шикарно!!!! Два молодца», «Хорошо, когда в доме есть музыканты, друзья музыканты-всегда можно создать атмосферу нужную.а вот у нас семья повара и бухгалтера. Готовим, объедаемся и подводим итоги», «Браво! Очень круто получилось», «Талант!», «Николаев на Деда Мороза похож», — написали он в комментариях к видео.
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)