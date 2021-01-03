Российский артист, юморист Максим Галкин, который воспитывает с примадонной Аллой Пугачевой двоих детей, 2 января разместил в своем Instagram видео с 7-летним сыном Гарри, который вместе с композитором Игорем Николаевым сочинил музыкальное произведение

«Гуляли всю ночь»: Галкин показал, как Пугачева зажгла под Новый год © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Пользователи в сети похвалили ребенка и поздравили семью Галкина с праздниками.

«Кайф, шикарно!!!! Два молодца», «Хорошо, когда в доме есть музыканты, друзья музыканты-всегда можно создать атмосферу нужную.а вот у нас семья повара и бухгалтера. Готовим, объедаемся и подводим итоги», «Браво! Очень круто получилось», «Талант!», «Николаев на Деда Мороза похож», — написали он в комментариях к видео.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)