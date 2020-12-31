На сайте президента Украины 30 декабря появилась петиция с требованием закупить российскую вакцину «Спутник V» и привить ею всех желающих

Автором петиции выступил Николай Исаев.

«Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины "Спутник V" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», — говорится в тексте петиции.

Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay

С 30 декабря петиция набрала 17 голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

Российская сторона выражала готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и производить препарат на ее территории. Украинские власти обратились к западным странам с просьбой о поставках вакцин, стоимость которых в разы выше. США заявили, что сначала планируют обеспечить вакциной население своей страны.