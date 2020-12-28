Певица белорусского происхождения Наталья Подольская 27 декабря поделилась со своими подписчиками в Instagram новостью о покупке новой квартиры для семьи, в которой совсем недавно произошло пополнение

«С рождением Вани стал вопрос о расширении квартирного вопроса. Небольшой жилой комплекс, со двором без машин (для родителей это очень важно), в окружении комплекса множество садов и школ. А главное в нашей квартире — потолки 5 (!!) метров! Я всегда мечтала об этом!» — написала Подольская.

«У вас же дом есть большой и просторный», «Рада за вас! А мне бы просто печку газовую купить, и вот так бы радовалась», — написали пользователи.

Уроженка города Могилева Наталья Подольская с 2010 года замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым, у них двое детей: 5-летний Артемий и Иван, который появился на свет 22 октября 2020 года. У Преснякова есть еще один ребенок от первого брака с певицей Кристиной Орбакайте Никита, ему сейчас 29 лет.

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