Белоруссия в настоящее время является членом всех союзов с участием России, не входит ни в одну интеграционную группировку с участием западных стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский

Александр Шпаковский о закрытых границах Белоруссии и вечной дружбе с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается углубленной интеграции двух стран, то необходимо добиться решения фундаментальных вопросов.

«В частности, что подразумевается под углубленной интеграцией, как быть с формированием единого экономического пространства и так далее. Если эти фундаментальные вопросы будут решены, то никаких преград по сближению двух государств не будет. А все остальное — обсуждение общих органов власти, единой валюты — выглядит как попытка построить дом, начиная с крыши или водосточной трубы», — сказал эксперт.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.