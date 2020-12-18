Доходы России от переориентации белорусского грузопотока на российские порты будут исчисляться сотнями миллионов долларов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Беломайдан, который разрушит SWIFT. К чему приведет отключение Белоруссии © Facebook, SWIFT Careers Александр Лукашенко заявил о планах переориентировать транзит белорусских грузов с литовских портов на российские из-за позиции, которую Вильнюс занял в отношении политического кризиса в Белоруссии.

Перенос транзита из Белоруссии выгоден для России, считает Алексей Зубец.

«Это загрузка портов, это рабочие места, повышение окупаемости проектов по загрузке российских портов. Чем больше транзит, тем выгоднее вложения в инфраструктуру. С точки зрения России это был бы очень большой плюс для развития российской портовой инфраструктуры на берегах Балтийского моря», — рассказал эксперт.

Однако эта выгода не критична для России, так как ее порты развиваются и без белорусского транзита.

«Для Белоруссии это критически выгодно, потому что ее транзит могут прекратить в один день. Литва в настоящее время является хозяином задвижки на пути белорусского экспорта. Эту задвижку они могут закрыть, когда им дадут команду из Брюсселя или Вашингтона. Это очень серьезный риск для Белоруссии, которая уже сейчас заинтересована в том, чтобы заниматься диверсификацией своих поставок», — объяснил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.