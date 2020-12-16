В следующем году добыча и цены на нефть будут расти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Алексей Зубец о перспективах белорусского транзита и ценах на нефть в 2021 году © Youtube / Алексей Зубец

Из-за этого резерв быстрого увеличения добычи нефти на сегодняшний день сильно пострадал. То есть сегодня нефтяные компании не смогут быстро нарастить добычу нефти, если спрос на нее пойдет вверх.

«К середине следующего года можно ожидать уровень цен на нефть в 60-80 долларов. Это обеспечит более высокие темпы развития российской экономики в следующем году. То есть мы вполне можем выйти на 4-5% роста экономики в 2021 году благодаря тому, что произойдет укрепление рубля, увеличение доходов, импорта, оживление экономики», — сказал экономист.

Кроме того, восстановление мировой экономики после коронавирусной инфекции, ускоренное развитие увеличит потребность в ресурсах — не только в нефти, но и в металлах. Доходы российских экспортеров будут расти, что будет способствовать благополучию нашей страны, добавил Алексей Зубец.

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