Адвокат, сторонница президента США Дональда Трампа Сидни Пауэлл проиграла иск по результатам президентских выборов в Аризоне. Об этом говорится в решении суда, передает РИА Новости в четверг, 10 декабря

«Исковому заявлению отчаянно недостает релевантных и надежных доказательств», — говорится в постановлении суда.

По официальным данным, кандидат в президенты Джо Байден опередил Трампа в Аризоне на 0,3 процентных пункта, или чуть более 10 тысяч голосов, а также получил всех 11 выборщиков штата.

Если уходить, то красиво: Трамп подошёл к опасной черте © REUTERS, Carlos Barria/File Photo

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.