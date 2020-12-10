«Исковому заявлению отчаянно недостает релевантных и надежных доказательств», — говорится в постановлении суда.
По официальным данным, кандидат в президенты Джо Байден опередил Трампа в Аризоне на 0,3 процентных пункта, или чуть более 10 тысяч голосов, а также получил всех 11 выборщиков штата.
Отмечается, что Пауэлл проиграла еще несколько судов в других штатах, ее часто критикуют за неточности и ошибки в юридической практике. Изначально адвокат выступала от имени Штаба Трампа, позже в команде президента от нее отмежевались, заявив, что та участвует в судебных процессах по своей инициативе.
В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.