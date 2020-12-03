Парламент Молдавии на заседании 3 декабря отменил закон, отдававший территорию республиканского стадиона американскому посольству для постройки нового здания дипломатической миссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу молдавского парламента

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Парламент Молдавии в октябре 2018 года одобрил передачу территории дипломатам. Президент Молдавии Игорь Додон вернул законопроект на рассмотрение в парламент, за что был временно отправлен в отставку. Вместо него документ подписал глава парламента Андриан Канду.

«Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты (закон о физической культуре и спорте; закон о возмездной передаче недвижимого имущества) был утвержден в двух чтениях. Закон о передаче республиканского стадиона признан утратившим силу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.