Ранее представители США выразили намерение приобрести землю республиканского стадиона. Правительство Молдавии и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о приобретении имущества для строительства нового здания американского посольства в Кишиневе.
Парламент Молдавии в октябре 2018 года одобрил передачу территории дипломатам. Президент Молдавии Игорь Додон вернул законопроект на рассмотрение в парламент, за что был временно отправлен в отставку. Вместо него документ подписал глава парламента Андриан Канду.
«Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты (закон о физической культуре и спорте; закон о возмездной передаче недвижимого имущества) был утвержден в двух чтениях. Закон о передаче республиканского стадиона признан утратившим силу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.