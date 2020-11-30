На заседании Высшего евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается обсудить цену тарифов на транспортировку газа в рамка единого рынка. Об этом 30 ноября сообщает агентство Белта

Лидеры стран ЕАЭС проведут переговоры 11 декабря в режиме онлайн. По словам Александра Лукашенко, одной из тем встречи станет разработка стратегии направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

«Мы договаривались о том, что наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего природного газа. Единственный вопрос, который не согласован, — это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других», — сказал белорусский лидер.

Как «Нафтогаз» захочет. Цена на газ для украинцев теперь зависит от монополиста © Украина.ру/Стрингер

Ранее Лукашенко заявил о том, что Белоруссия хотела бы купить энергоносители в Туркмении и Казахстане, но Россия не разрешит транзит по своей территории.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, действующее с 1 января 2015 года. В состав союза входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия.