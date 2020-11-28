На Украине создали Центр «информационно-психологических операций», работа которого направлена против Белоруссии. Об этом 27 ноября заявил президент республики Александр Лукашенко, передает телеканал ОНТ

Погребинский объяснил, почему Лукашенко пугает Украину © Владимир Трефилов

Ранее белорусский лидер утверждал, что российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, работа которых направлена против Минска.

Он неоднократно заявлял, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.