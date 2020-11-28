«В Украине, в районе Киева создали еще один центр. Один под Варшавой. Легальный, где (Светлана) Тихановская прозябает, в Литве. И третий создали под Киевом — информационно-психологических операций против Белоруссии. Модно сейчас. Telegram-каналы — это основной приводной ремень. Эти центры в основном комплектуются американскими специалистами, неплохими», — сказал Лукашенко.
Ранее белорусский лидер утверждал, что российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, работа которых направлена против Минска.
Он неоднократно заявлял, что продолжающиеся в стране протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.