Почти 11 тысяч украинцев заболели коронавирусом за минувшие сутки, еще 124 человека умерли. Об этом сообщил 23 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях. Всего в стране с начала пандемии заболели 635 тыс. 689 человек, 11 тыс. 75 человек умерли от COVID-19, выздоровели — 291 тыс. 60 человек.