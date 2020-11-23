«10 тыс. 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников», — написал Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.
Всего в стране с начала пандемии заболели 635 тыс. 689 человек, 11 тыс. 75 человек умерли от COVID-19, выздоровели — 291 тыс. 60 человек.