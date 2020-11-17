Компания молодых людей устроила голый забег в подземном переходе станции метро «Площадь Льва Толстого». Из одежды на них были только плавки, сообщил 16 ноября сайт «Сегодня»

Из одежды — только маски. В Киеве состоялся необычный забег © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк видео, где парни бегут мимо стихийного рынка цветов, который много лет действует в этом переходе. На лице только одного из них была защитная маска.

Ролик позже заблокировали.

В сети пишут, что такой флешмоб уже стал традицией, его парни устраивают регулярно, когда что-то проигрывают на спор.

«Ранее поступали сообщения на голые забеги на Крещатике и по другим центральным улицам. Например, в 2018 и 2019 годах. Сейчас жалоб на действия парней не поступало, возможно, они появятся позже. Действия парней — это мелкое хулиганство, за которое есть соответствующее наказание», — рассказали в полиции Киева.