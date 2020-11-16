«Под моим руководством и руководством всех политических фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление № 4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством», — сказала Кондратюк.
Она отметила, что из-за принятого Кабмином решения о карантине выходного дня многие украинцы оказались в безвыходном положении.
«С целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере предлагается рекомендовать правительству пересмотреть решение, принятое им 11 ноября 2020 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кондратюк также предложила рассмотреть постановление № 4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий.
Рассмотрение постановлений может состояться на заседании 17 ноября, однако, по словам представителя «Слуги народа» Александра Корниенко, пока депутаты будут определяться, как голосовать.
Карантин выходного дня был введен на Украине на прошлой неделе: в субботу и воскресенье закрываются все развлекательные заведения и торговые центры, рестораны и кафе работают только навынос.