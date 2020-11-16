В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об отмене введенного на днях карантина выходного дня. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщила и.о. спикера парламента Елена Кондратюк в ходе согласительного совета. Трансляцию вел телеканал «Рада»

«Под моим руководством и руководством всех политических фракций и групп было зарегистрировано специальное постановление № 4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством», — сказала Кондратюк.

Саботаж и ухищрения: как прошел первый карантин выходного дня в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«С целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере предлагается рекомендовать правительству пересмотреть решение, принятое им 11 ноября 2020 года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кондратюк также предложила рассмотреть постановление № 4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий.

Рассмотрение постановлений может состояться на заседании 17 ноября, однако, по словам представителя «Слуги народа» Александра Корниенко, пока депутаты будут определяться, как голосовать.

Карантин выходного дня был введен на Украине на прошлой неделе: в субботу и воскресенье закрываются все развлекательные заведения и торговые центры, рестораны и кафе работают только навынос.