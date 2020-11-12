Советник главы Офиса президента, политтехнолог Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует регулярно выпускать видеоблог. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде», опубликованном 12 ноября

Подоляк отвечает за контакты президента с журналистами и занимается кризисными коммуникациями. Он заявлял, что его можно назвать «антикризисным менеджером» Офиса президента.

«Мы сейчас как раз разрабатываем концепцию видеоблогов. Я думаю, что это будет такой стационарный блог, минут на 10, не больше, где он будет брать 5-6 базовых тем недели и давать по ним свой фидбек», — сообщил он.

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В частности, в 2019 году Зеленский записал видеоинтервью в автомобиле Tesla. Тогда же в Офисе президента выдвинули идею записывать еженедельный итоговый выпуск новостей от президента с ответами на вопросы журналистов, но после пресс-марафона Зеленского от этой идеи отказались.