Из-за того что четыре человека заразились коронавирусом, съемки сериала приостановлены. Компания Netflix проверяет на COVID-19 других участников съемочного процесса.
Работа над вторым сезоном сериала велась в студии Arborfield Studios, которая находится к западу от Лондона.
Сериал «Ведьмак» снимается по мотивам фэнтезийных произведений польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Впервые коронавирус прервал съемки «Ведьмака» в марте этого года. Актеры вернулись на съемочную площадку только в августе.