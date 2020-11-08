Тесты на на COVID-19 нескольких членов съемочной группы второго сезона американского сезона «Ведьмак» оказались положительными. Об этом 8 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Variety

Ukrainian Lives Matter: перед кем забыли извиниться поляки © REUTERS, Kacper Pempel Работа над вторым сезоном сериала велась в студии Arborfield Studios, которая находится к западу от Лондона. Сериал «Ведьмак» снимается по мотивам фэнтезийных произведений польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Впервые коронавирус прервал съемки «Ведьмака» в марте этого года. Актеры вернулись на съемочную площадку только в августе.