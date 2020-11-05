В Белоруссии происходит путч и заговор против президента Александра Лукашенко в его окружении. А массовые протесты служат одной из форм реализации этого путча. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

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Эксперт отметил, что Лукашенко сам создал в Белоруссии огромную прослойку человек, которые не видят Лукашенко во главе республики, и которые любой ценой хотят видеть страну в качестве части Европы.

«Так хотят, что до сих пор гуляют по улицам и шатают страну. И я уверен, что они так или иначе добьют Лукашенко», — указал Ищенко.

Проблема состоит не в том, останется ли Лукашенко у власти, а в том, кто сможет перехватить власть после Лукашенко: пророссийские или проевропейские силы, считает политолог.

Москва заинтересована в том, чтобы власть перехватили пророссийские силы, но Лукашенко делает все для победы сил проевропейских, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.