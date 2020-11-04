Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с обращением. Об этом 4 ноября сообщает CNN

Если завтра война… Эксперты оценили вероятность майдана в США после президентских выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что уверен в своей победе на выборах главы государства, но потребуется время на подсчет бюллетеней, в том числе поданных досрочно и по почте.

Сегодня в США проходят всеобщие выборы. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.